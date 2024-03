Com Endrick reserva, Dorival arma dois times antes de enfrentar a Espanha

Com Endrick entre os reservas, a seleção brasileira encerrou a preparação para enfrentar a Espanha amanhã, às 17h30 (de Brasília), em amistoso no Santiago Bernabéu.

O que aconteceu

Com Endrick fora do time titular, o Brasil fez um único treino em campo após vencer a Inglaterra por 1 a 0 em Wembley. A atividade ocorreu no CT do Real Madrid.

O técnico Dorival Júnior preparou dois times: um com a repetição do time e outro com mexidas. Ele afirma ainda não ter se decidido, mas cravou a ausência de Endrick.