Jogadores da seleção e até adversário se rendem a Endrick: 'Garoto é bom'

Endrick, aos 17 anos, monopolizou os holofotes após o gol histórico em Wembley. Após a vitória do Brasil no amistoso contra a Inglaterra, jogadores da seleção e inclusive um defensor rival foram só elogios a ele.

Garoto com estrela

O capitão Danilo destacou que Endrick tem um "futuro brilhante" e que o gol é representativo do nascimento de uma nova geração. A joia palmeirense se tornou o quarto jogador mais jovem na história a marcar pelo escreve canarinho.

Futuros companheiros no Real Madrid, Vini Jr e Rodrygo não esconderam a felicidade com o feito do jovem atacante. Vini exaltou a personalidade e disse que Endrick é um "grande moleque", enquanto Rodrygo citou a importância do gol no início da trajetória da promessa na seleção.