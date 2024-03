Jogador tira árbitro do lance com empurrão; assista

No amistoso entre Dinamarca e Suíça, o volante Hojbjerg foi atrapalhado e deu um empurrão no árbitro para tirá-lo do lance.

O que aconteceu

Durante saída de bola da Dinamarca, o árbitro Allard Lindhout ficou na trajetória do passe feito para Hojbjerg. A jogada estava sendo bem marcada pelos jogadores da Suíça.

Para não se complicar, Hojbjerg não pensou duas vezes e deu um empurrão no juiz para tirá-lo do lance. O jogo continuou normalmente com o árbitro se levantando de forma rápida.