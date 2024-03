Endrick é o melhor, e Beraldo vai mal em vitória do Brasil; veja notas

Imagem: Ed Sykes/Sportsphoto/Allstar via Getty Images

O atacante Endrick foi o destaque do Brasil na vitória sobre a Inglaterra, de acordo com a plataforma especializada Footstats. Ele recebeu nota 6,7, assim como Danilo. Já o zagueiro Beraldo recebeu a pior avaliação: 5,2.

Já a maior nota da partida ficou com o goleiro inglês Jordan Pickford, com 7,6. O zagueiro Harry Maguire, com 4,5, foi o pior avaliado em campo.

Notas do Brasil