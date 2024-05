São Paulo x Barcelona-EQU: confira onde assistir ao jogo pela Libertadores

Nessa quinta-feira, o São Paulo volta a campo pela Libertadores, dessa vez, para enfrentar o Barcelona-EQU. A bola vai rolar às 21h (de Brasília), no Morumbis.

O confronto contará com transmissão da ESPN e do serviço de streaming Star+. O torcedor pode acompanhar o lance a lance do site da Gazeta Esportiva.

O São Paulo está há sete jogos sem perder, com seis vitórias e um empate. No torneio continental, o Tricolor já está garantido nas oitavas de finais e quer passar o Talleres, líder do Grupo B.