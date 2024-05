Confira os prós e contras da possível ida de Vitor Roque ao Porto

Prós

Língua

Um dos pontos a favor para Vitor Roque é a língua. O centroavante iria para um local com maior facilidade de se comunicar com seus companheiros e com a comissão técnica.

Brasileiros

O Porto se caracteriza por ser um clube com diversos jogadores brasileiros. Atualmente, o elenco conta com sete: Samuel, Otávio, Pepe (naturalizado português), Wendell, Pepê, Galeno e Evanilson. Ao longo de sua história, o time já contou com 127 jogadores do país do futebol, segundo dados do Transfermarkt.

Mais espaço