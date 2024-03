No berço de Harry Potter, Dorival tenta mágica contra poderosa Inglaterra

A seleção brasileira busca alternativas e sofre atrás: defender tem sido o mais difícil desde a saída de Tite, com 14 gols em nove jogos.

Para piorar, "feiticeiros" renomados como Alisson, Ederson, Marquinhos e Casemiro se lesionaram e não estão à disposição. O sistema defensivo terá três estreias: Bento, Beraldo e Wendell ao lado de Bremer e do capitão Danilo.

A ideia de jogo

O feitiço "expelliarmus", que desarma os adversários, é fundamental na luta de Harry e seus amigos contra Voldemort. Na seleção, Dorival Júnior quer que o time marque mais e melhor.

Recuperar a bola no campo do adversário era uma obsessão de Tite e Diniz. O novo treinador tenta aprimorar esse fundamento, mas com cautela. Se o rival estiver melhor e a solução for atacar só na hora certa, isso será feito.

Outra preocupação é preencher espaços. No universo de Potter, o "expectum patrono" é um feitiço que permite criar um animal de estimação que acompanha e ajuda os pequenos bruxos. Na seleção, Dorival quer que os jogadores se apresentem para o jogo cientes de que o colega estará pronto para ajudar, como se eles conjurassem um patrono quando têm a bola nos pés.