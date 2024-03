Ex-Fla estreou na seleção em Wembley e mandou bola na lua: 'A Rainha pegou'

"O gramado era um tapete persa. Bebeto meteu a bola em profundidade. Valdeir deu de calcanhar. A bola subiu muito. Acabei perdendo aquele gol", lembra.

Brasil e Inglaterra empataram por 1 a 1. O gol da amarelinha foi de Bebeto, enquanto David Platt empatou para os donos da casa. Lineker perdeu pênalti no começo do jogo.

Charles Guerreiro atualmente tem 60 anos e trabalha como coordenador técnico do Imperatriz-MA, atual terceiro colocado do Estadual. Depois do Flamengo, ele ainda jogou por outros grandes do Rio (Fluminense e Vasco) e se aposentou no futebol paraense.

O que mais Charles Guerreiro falou

A consequência disso?

"A trajetória seria diferente, porque quando eu estava jogando, fui convocado, eu estava indo para a seleção. Em 1994, eu ainda rompi o ligamento, acabei me machucando. Em 1995 eu até fui convocado de novo e quebramos o tabu de ganhar da Argentina em Buenos Aires, depois de 19 anos."