Seleção brasileira fará homenagem a Zagallo em jogo contra a Inglaterra

A seleção brasileira fará uma homenagem a Zagallo — que morreu em janeiro deste ano — no amistoso contra a Inglaterra, amanhã (23), em Wembley.

O que aconteceu

Uma imagem do treinador estampará a flâmula e a camisa do Brasil na partida. Zagallo foi tetracampeão mundial, com foi títulos como jogador, um como técnico e um como coordenador.