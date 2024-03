Costa Rica bate Honduras e completa grupo do Brasil na Copa América; veja

Os dois melhores de cada chave avançam para as quartas de final, que serão disputadas entre os dias 4 a 6 de julho.

Os sobreviventes se classificam para as semifinais, que definirão os finalistas. A grande decisão está prevista para o dia 14 de julho, em Miami.

A Argentina é a atual campeã da Copa América. Em 2021, a seleção de Messi e companhia bateu o Brasil dentro do Maracanã e faturou seu 15° título do torneio, empatando com o Uruguai. O Brasil, com nove títulos, conquistou o torneio pela última vez em 2019.