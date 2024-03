São Paulo: Sem espaço, Galoppo fecha com agência que busca oferta na Itália

Recuperado de gravíssima lesão, Galoppo iniciou o ano normalmente e sob grande expectativa. Ele marcou uma vez e chegou a anotar um golaço anulado pelo VAR em lance discutível.

Galoppo não entra em campo pelo São Paulo desde 14 de fevereiro, há mais de um mês. Ele chegou a ficar fora até do banco de reservas em uma partida.

O argentino tem sido utilizado em diversas posições, mas não naquela em que se destacou no Banfield (ARG). No antigo clube, Galoppo era uma camisa 8, que pisava na área vindo de trás; no São Paulo, vem atuando mais como ponta pela esquerda.

O meia foi a contratação mais cara da história do Tricolor, custando cerca de US$ 4 milhões (R$ 21,2 milhões na época). Ao todo tem 40 jogos e dez gols marcados; ele era artilheiro do time antes de se lesionar no Paulistão do ano passado.

