Filho de Medel, do Vasco, é preso por violência doméstica, diz jornal

Gary Medel, filho do jogador Medel, do Vasco, foi preso por violência doméstica, de acordo com o jornal "La Tercera", do Chile.

O que aconteceu

Medel, de 18 anos, agrediu uma mulher de 21 anos em um apartamento, segundo a polícia. O episódio teria acontecido após uma discussão em um restaurante.

A denúncia à polícia foi feita a partir da portaria do prédio. A polícia interveio e prendeu Gary Medel.