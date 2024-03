Diretor avalia elenco e diz que Corinthians está 'sempre aberto' no mercado

O diretor de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, analisou o grupo e não fechou as portas para eventuais novas contratações.

O que aconteceu

Fabinho disse que o elenco não está "100%" montado após a reformulação do começo de 2024. Para esta temporada, 11 jogadores foram contratados para repor as 12 saídas, e dez atletas da base estão integrados no elenco principal.

Ele acrescentou que o clube se mantém "sempre aberto" no mercado. Apesar de a janela internacional ter se fechado em 7 de março, a CBF estendeu até 19 de abril o prazo para times das séries A e B do Brasileirão contratarem atletas que disputaram as competições estaduais.