"Sou um dos cinco melhores zagueiros da Alemanha", diz Hummels após não convocação para a Eurocopa

Anteriormente, Julian Nagelsmann já havia revelado que chegou a conversar com o zagueiro e com o meio-campista Leon Goretzka, do Bayern de Munique, que também ficou de fora.

"Tive longas conversas com os dois, e ficaram extremamente desiludidos por não terem sido chamados. Acho compreensível que estejam tristes com isso", disse na coletiva de imprensa em que revelou a lista de convocados, no último dia 16.

A Eurocopa será disputada entre os dias 14 de junho e 14 de julho, na Alemanha. Antes da competição, a seleção alemã disputará dois amistosos em seu país, contra Ucrânia e Grécia, nos dias 3 e 7 de junho, respectivamente.