Alex desembarca na Turquia e é recebido por multidão de fãs

Ainda quando jogador, Alex fez história no futebol turco. Em oito temporadas pelo Fenerbahce, ele conquistou seis títulos, sendo três Campeonatos Turcos, duas Supercopas e uma Copa da Turquia.

Além de Fenerbahce, o brasileiro contou com passagens por Palmeiras, Coritiba, Cruzeiro, Flamengo e Parma, da Itália.

Em sua curta carreira como técnico, o comandante de 46 anos dirigiu a equipe sub-20 do São Paulo, entre 2021 e 2022, e o Avaí, em 2023. Esta será a primeira experiência de Alex no comando técnico de um clube fora do Brasil.