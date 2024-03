Daniel Alves se diz 'à disposição' do Tribunal em audiência sobre liberdade

O Tribunal da Catalunha se reuniu novamente com as advogadas de defesa e acusação de Daniel Alves, além do Ministério Público, nesta terça-feira (19).

O que aconteceu

A nova audiência analisou o novo pedido de liberdade emitido por Inés Guardiola, que defende o brasileiro, embasado pelo que ela chama de "sentença indefinida".

Daniel Alves foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão por estupro, mas cabe recurso - tanto defesa quanto acusação estão preparando o documento que contesta a pena para apresentar à corte.