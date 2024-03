Presidente da CBF pede clareza após acusações de Textor sobre manipulação

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, evitou embate direto com John Textor, dono da SAF Botafogo, após declarações do dirigente alvinegro lançando suspeitas sobre os árbitros e a lisura do Brasileirão.

"Com relação às manifestações do presidente do Botafogo, tem uma situação que já está na Justiça. Prefiro não me manifestar. Mas a gente quer clareza no futebol. Quando se diz alguma coisa, a gente comunga com a clareza", disse o dirigente, que está na sede da Conmebol, no Paraguai, para o sorteio da Libertadores e da Sul-Americana.

Ednaldo já processa Textor criminalmente por calúnia, em razão de falas do cartola norte-americano no ano passado.