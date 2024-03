Tite elogia Flamengo por recorde de Rossi e diz por que não usou Gabigol

O técnico Tite, do Flamengo, valorizou o recorde batido por Rossi, que se tornou o goleiro do Flamengo com a maior sequência sem sofrer gols na história do clube. Para o treinador rubro-negro, isso é fruto do trabalho coletivo do finalista do Carioca, que eliminou o Fluminense com um empate por 0 a 0 no jogo de volta da semifinal do Maracanã.

"Uma equipe consistente, com Rossi batendo essas marcas e que fez gols em todos os jogos, hoje passou em branco, contra o Vasco também. É um trabalho em conjunto", disse Tite.

Por que não usou Gabigol? "Quando estávamos com a substituição para colocar por dentro o Bruno Henrique, é porque tinha muito espaço nas costas da linha defensiva do Fluminense. Um jogador que ataca espaço, é decisivo. Menos para um jogador de retenção (de bola) e mais um de atacar espaço. O Gabriel só fez um treinamento mais forte com o grupo".