João Paulo pega pênalti e é melhor do Santos contra Portuguesa; veja notas

João Paulo defendeu um pênalti na decisão que levou o Santos à semifinal do Campeonato Paulista. Seguro também durante os 90 minutos do duelo com a Portuguesa — que terminou 0 a 0 com triunfo do Peixe nas cobranças — ele levou a melhor nota segundo estatísticas do Footstats.

O que aconteceu

João Paulo teve nota 7,2, a mais alta entre todos os jogadores que estiveram em campo.

Entre as piores notas do Santos houve empate entre Otero, que foi expulso, JP Chermont e Guilherme. O trio recebeu 5,3.