Confusões em Flamengo x Fluminense têm 14 detidos e policial ferido

Quatorze pessoas foram detidas durante o clássico entre Flamengo e Fluminense pela semifinal do Campeonato Carioca. Uma briga generalizada entre torcedores deixou um policial ferido nos arredores do Maracanã. A Polícia Miliar prendeu 14 pessoas no total.

O que aconteceu

Foram 10 detidos pela briga nos arredores do Maracanã. Vídeos nas redes sociais mostraram homens se enfrentando na Praça Varnhagen, uma região bem perto do estádio. A confusão teria acontecido no intervalo da partida, segundo ouvido pelo UOL.

Um policial foi ferido na cabeça e levado ao hospital. Três artefatos explosivos caseiros foram apreendidos pelos policiais do 6ºBPM (Tijuca).