Carille espera revanche do Santos na reta final do Paulista: 'Bora'

Aderlan fora? "Aderlan sentiu a coxa, pelas informações que recebi não é nada sério. Espero que até o final da semana já possa estar treinando com a gente."

Surpresa da postura da Portuguesa?

"Nós sabemos da dificuldade, a referência foi o jogo contra o Palmeiras da Portuguesa, onde estava 0 a 0 até a expulsão do Victor Andrade. Eles marcando muito forte contra um time com formação definida, técnico que tem trabalho há anos. Nos preparamos para não jogar muito por dentro, onde a marcação era forte. Insistimos na saída pelos lados, tentar entrar no campo ofensivo. No segundo demos uma pequena melhorada, subimos a pressão. A nossa surpresa foi Victor Andrade no banco, achamos que ele iria começar o jogo. E sabíamos da bola longa do Henrique Dourado."



Joaquim saiu por qual motivo? E Furch?

"Jair foi pela melhora de jogo e de saída de bola. Tem isso de entrar no campo ofensivo e achar passes. Mesmo com um a menos conseguimos controlar os passes. 18 anos ainda, então foi pra melhorar a saída de trás."

"Furch foi isso, deixar a linha de quatro e deixar Giuliano flutuando por ali. Fazer um jogo seguro, a gente não podia errar. Lembro de um cruzamento do Patati que Guilherme quase chegou do outro lado. Mas a intenção foi isso, formar a linha e deixar Giuliano flutuar."