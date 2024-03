Manchester City vence Newcastle e está na semifinal da Copa da Inglaterra

Com dois de Bernardo Silva, o Manchester City venceu o Newcastle por 2 a 0 no Etihad Stadium em jogo válido pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. Mesmo com ausências de Ederson, no gol, e Kevin de Bruyne, ambos lesionados, os Citizens fizeram um jogo seguro com destaque para o coletivo.

O Manchester City conseguiu uma classificação tranquila para as semifinais da Copa da Inglaterra. Os comandados por Pep Guardiola pressionaram durante a maior parte do jogo. Quando o Newcastle conseguiu criar chances, o goleiro Ortega fechou o gol com boas defesas.

O segundo tempo mostrou um Newcastle mais organizado. O time de Eddie Howe começou o jogo pela primeira vez na temporada com uma linha de três zagueiros. Vendo que a estratégia não deu certo, o treinador voltou para a segunda etapa com nova formação tática e quatro substituições de uma vez antes dos 15 minutos. O City continuou dominante, mas com menos chances criadas.