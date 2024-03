Como Brasil pode ter mais um time no Super Mundial além de trio campeão

Caso Palmeiras, Flamengo ou Fluminense conquistem a Libertadores de 2024, a vaga será repassada ao ranking da Conmebol na Fifa. Atualmente, apenas duas vagas no Super Mundial são conquistadas via ranking, mas o número pode aumentar caso um destes times citados volte a vencer o torneio continental.

Classificação e jogos Libertadores

O Brasil é o único país que extrapola o limite até agora e o que tem mais equipes. Com dois representantes, a Inglaterra é a única nação além do Brasil que pode ter três equipes. Para isso, o Arsenal terá de conquistar a Champions League — Manchester City e Chelsea já estão no Super Mundial por terem vencido a Champions.

Times brasileiros não podem ir ao Super Mundial via ranking. O Atlético-MG é o atual terceiro colocado do ranking, mas as duas vagas por este meio, neste momento, estão sendo preenchidas por Boca Juniors e River Plate. Caso um terceiro classificado via ranking seja necessário, o Olimpia-PAR preencheria este espaço atualmente, porque o Brasil já tem mais de dois classificados.

Formato do novo Mundial

A competição organizada pela Fifa será disputada pela primeira vez com 32 times no ano que vem. Os Estados Unidos sediarão a primeira edição do torneio neste formato.

Os 32 times serão divididos em oito grupos com quatro equipes cada, com elas se enfrentando em um turno único. Os dois primeiros de cada chave avançarão para as oitavas de final. O mata-mata será disputado em jogo único.