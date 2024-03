Árbitro justifica expulsões de António e Garro: 'Caralh* de bandeira'

2º amarelo de António Oliveira: "Motivo: V2.8. Aos 36 minutos do 2º tempo, no momento em que o jogo estava paralisado, expulsei por 2º cartão amarelo, o técnico da equipe Sport Club Corinthians Paulista, sr. António José Cardoso de Oliveira, ao ser informado pelo 4º árbitro da partida que o referido técnico havia deixado a área técnica e protestado de forma acintosa contra as decisões da arbitragem, proferindo aos gritos as seguintes palavras: "foi por causa desse caralho de bandeira que aconteceu tudo isso." Após a expulsão, o mesmo deixou as imediações do campo de jogo sem oferecer resistência."

Sinalizadores: "Informo que aos 30 minutos do 1º tempo, foram acesos sinalizadores no local destinado a torcida visitante (Sport Club Corinthians Paulista) sendo solicitado e orientado no sistema de som do estádio à não utilização dos artefatos, sendo ainda comunicado os responsáveis pela segurança do evento para que providenciassem que fossem cessados os efeitos; sem prejuízo em tempo ou paralização da partida; Informo que aos 34 minutos do 2º tempo, paralisei a partida por 3 minutos, motivado por persistência da torcida visitante em acender sinalizadores além de arremessa-los dentro do campo de jogo. Foi solicitado e orientado no sistema de som do estádio à não utilização dos artefatos, sendo ainda comunicado os responsáveis pela segurança do evento para que providenciassem que fossem cessados os efeitos; informo que os sinalizadores não atingiram ninguém, e não ofereceram risco a segurança dos jogadores;

Informo que aos 39 minutos do 2º tempo, paralisei a partida por 2 minutos, motivado por persistência da torcida visitante em acender sinalizadores além de arremessa-los dentro do campo de jogo. Foi solicitado e orientado no sistema de som do estádio à não utilização dos artefatos, sendo ainda comunicado os responsáveis pela segurança do evento para que providenciassem que fossem cessados os efeitos; informo que os sinalizadores não atingiram ninguém, e não ofereceram risco a segurança dos jogadores; Informo que aos 47 minutos do 2º tempo, foram acesos sinalizadores no local destinado a torcida visitante sendo solicitado e orientado no sistema de som do estádio à não utilização dos artefatos, sendo ainda comunicado os responsáveis pela segurança do evento para que providenciassem que fossem cessados os efeitos; sem prejuízo em tempo ou paralisação da partida; Informo ainda, que todos os procedimentos referente aos incidentes ocorridos foram realizados por parte da equipe de arbitragem, conforme as "orientações para clubes e arbitragem", disponibilizados pela CBF aos clubes e oficiais de arbitragem; Informo que até a finalização da confecção da súmula da partida, não foram identificados os autores de tal atitude (referente aos sinalizadores acesos e arremessados no campo de jogo), e/ou elaborado B.O/PM ou B.O/PC."