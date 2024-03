Expulso, técnico do Corinthians evita criticar árbitro: 'Fez seu melhor'

Não vou fazer comentários sobre arbitragem, fazem o trabalho o melhor que sabem. Acho é que não é fácil ser árbitro, muito mais ainda sem o auxílio do VAR. Não gostaria de ser árbitro, se existe alguém que não pode errar no campo, é ele. Tudo cai sobre ele, todas as derrotas, frustrações, são nele que bate.

Agora, também acho que devem zelar pela saúde do jogo, mais bonito ver 11 contra 11, sem desnecessários cartões amarelos. Sem empurra-empurra, não há jogos que terminem. Estou [no Brasil] há quatro anos, árbitros me conhecem, acho que o comportamento deles deve ser igual para todos, não olhar diferente. Estou aqui para ajudá-los.

Não vou mudar minha forma, de apaixonado pelo jogo, mas sempre com respeito. Acho que arbitragem deve zelar pela saúde do jogo. Árbitro fez o seu melhor, estou aqui para ajudá-lo, mas o que quero é valorizar o jogo que minha equipe fez, com e sem bola, me deixou orgulhoso. Acredito cada vez mais neles. Foram astutos, se entregaram de corpo e alma, tiveram sangue no olho. António Oliveira, em coletiva

O que mais António Oliveira disse

Vitória maiúscula: "Vitória maiúscula, vitória do caráter, da qualidade, da estratégia e da organização. Jogadores são os grandes artistas desta classificação, agradecer o apoio da torcida, determinante para nos empurrar para o resultado (...) Vitória que não dá margem para outro resultado. Pelas oportunidades que tivemos, mais justo seria o 3 a 0. Até fizemos, até agora não entendi o gol ter sido anulado, e como ganhamos, não vou dizer nada (risos)".

Estratégia mantida: "Mesmo com o pênalti cedo, estratégia manteve para nós. Única situação que tivemos que mudar foi a partir da expulsão do Garro. Como sempre fomos muito pragmáticos do que o jogo ia pedindo, respondendo àquilo que observo. Sabíamos para o que vínhamos, objetivo muito claro de classificar".