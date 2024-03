São Paulo oscila, mas Carpini não balança no cargo. Saiba os motivos

Atuação em grandes momentos versus o tempo de trabalho pesa a favor de Carpini. Além da vitória contra o Corinthians e o título da Supercopa, a diretoria são-paulina entende que foi prejudicada pela arbitragem nos clássicos contra Santos, derrota, e Palmeiras, empate.

Classificação e jogos Paulista

O fator arbitragem também é levado em conta na avaliação. Decisões questionadas pelo São Paulo durante o torneio poderiam ter deixado a equipe jogar uma partida mais tranquila na última rodada, já classificada para as quartas mesmo no grupo "mais difícil" do Estadual.

Carpini levou o São Paulo à terceira melhor campanha do Estadual, mesmo quase sendo eliminado na última rodada. Ele tem 61% de aproveitamento, perdeu somente dois dos 13 jogos no ano e tenta chegar à segunda final consecutiva de Estadual — no ano passado, dirigindo o Água Santa, perdeu para o Palmeiras de Abel, mas ainda assim foi eleito o melhor técnico do torneio.

Canal do São Paulo

Quer saber tudo o que rola com o São Paulo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.