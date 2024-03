Mascote da Portuguesa-RJ simula falta após cumprimentar Deyverson; assista

Após a classificação do Cuiabá na Copa do Brasil, Deyverson se dirigiu aos vestiários e cumprimentou o mascote da Portuguesa-RJ, que brincou com o atacante e simulou uma falta.

O que aconteceu

Na saída do gramado, o atacante do Cuiabá se encontrou com a zebra (Zeca), mascote do time carioca.

Ao cumprimentar o personagem, Deyverson se assustou e viu a zebra cair no chão e simular uma falta. O momento foi flagrado pelos torcedores e publicado nas redes sociais.