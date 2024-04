Após "estreia dos sonhos" no Athletico-PR, Nikão revela "momento difícil" em São Paulo

Após deixar o São Paulo, Nikão assinou por empréstimo com o Athletico-PR e já balançou as redes em suas estreia pelo clube, no empate de 1 a 1 com o Juventude, realizado no último domingo. Após a partida, o atleta revelou que passou por um "momento difícil" na cidade paulista e declarou seu amor pelo Furacão.

"Agradeço a Deus e à minha família. Passei um momento difícil em São Paulo, mas suportamos bem. Foi uma estreia dos sonhos. Tenho identificação muito grande com este clube e pude reestrear com o gol de empate. No detalhe não conseguimos a vitória, mas fizemos bom jogo. Agradeço por vestir novamente esta camisa, todos sabem como amo este clube. É um motivo de alegria e satisfação", disse.