Ronaldo projeta ida de Mbappé ao Real Madrid: 'Ganhará a Bola de Ouro'

Com as especulações, Ronaldo não quis dar certeza sobre o futuro do camisa sete francês. O ex-atacante ainda afirmou que a animação é grande por parte da torcida merengue.

Temos que esperar até que seja oficial [ida de Mbappé ao Real Madrid]. Acho que é uma opção muito boa para ele e que, finalmente, ganhará a Bola de Ouro se for para o Real Madrid Ronaldo, em entrevista ao jornal Daily Mail