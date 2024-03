Quem são os maiores artilheiros dos clubes brasileiros na Libertadores

A partida entre Botafogo e Red Bull Bragantino, realizada ontem (7), colocou de vez o nome de Júnior Santos na história do clube carioca na Libertadores.

O que aconteceu

Com dois gols diante do Bragantino, Júnior Santos se tornou o maior artilheiro da história do Botafogo na Libertadores. O ponta balançou as redes sete vezes em três partidas na atual edição do torneio, isolando-se à frente de Dirceu, Jairzinho e Rodrigo Pimpão, todos com cinco gols.

Confira quem são os principais artilheiros de outros clubes brasileiros no principal torneio do continente. O UOL lista os grandes goleadores e traz mais dados sobre os seus feitos.