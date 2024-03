Daronco é convidado e apitará final de copa com maior clássico do Egito

Anderson Daronco apitará o clássico entre Zamalek e Al-Ahly, considerado o maior do Egito e um dos maiores do mundo, na final da Copa do Egito.

O que aconteceu

Daronco será auxiliado pelas assistentes Neuza Inês Back e Fabrini Bevilacqua, além do quarto árbitro Rodrigo Pereira.

O VAR também será brasileiro, ficando sob o comando de Charly Wendy e Thayslane Costa.