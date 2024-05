Rodrigo Nestor marca e se consolida como opção para Zubeldía no São Paulo

Herói da Copa do Brasil, o meia Rodrigo Nestor viveu um drama pouco tempo depois com uma lesão grave no joelho. Após um tempo distante dos gramados, o jovem se recuperou e já se consolidou como opção para Zubeldía no São Paulo.

Prova disso é que a Cria de Cotia marcou o gol do desempate da vitória frente ao Cobresal por 3 a 1, no Chile, na Libertadores. Esse foi o primeiro tento dele após a lesão.

Após a contusão, Rodrigo Nestor disputou sete jogos, com um gol e uma assistência. Contra Águia de Marabá e Vitória, o meia começou entre os 11 iniciais.