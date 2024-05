Sport x Brusque: confira prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Série B do Brasileiro

Neste sábado, Sport e Brusque entram em campo pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida será disputada no Ilha do Retiro, na cidade de Recife (PE), a partir das 17h (de Brasília).

Uma torcida que ajuda, que apoia, que ama, que faz a diferença. Uma torcida que deixa saudade. Estamos ansiosos pelo reencontro e queremos que cada um faça parte deste momento. Esperamos você! ? #EuVouPraArena pic.twitter.com/xcQVLERXiV