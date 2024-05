Granada x Real Madrid: prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Espanhol

Após conquistar a vaga para a grande decisão da Champions League e o título do Campeonato Espanhol, o Real Madrid entra em campo neste sábado, às 13h30 (de Brasília), diante do Granada, no Estádio Nuevo Los Cármenes, pela 35º rodada de La Liga.

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN, na TV fechada, e da plataforma de streaming Star+.