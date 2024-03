Conmebol denuncia presidente do Fluminense por crítica a árbitro da Recopa

b. Comportar-se de forma ofensiva, ultrajante ou fazer declarações difamatórias de qualquer natureza;

c. Violar as pautas mínimas do que deve ser considerado como comportamento aceitável no domínio do desporto e do futebol organizado;

f. Comportar-se de forma que o futebol, como esporte em geral, e a CONMEBOL em particular, possam ser desacreditados em decorrência de tal comportamento;

O presidente do Fluminense pode ser multado ou receber algum tipo de suspensão. Mário Bittencourt tem até a próxima segunda-feira (11) para enviar a defesa

O que Mário disse?