Após vitória no Brasileirão, Atlético-MG se reapresenta visando estreia na Copa do Brasil

Após a grande vitória sobre o Cuiabá na noite do último sábado, o elenco do Atlético-MG não teve muito tempo de descanso e se reapresentou na Cidade do Galo na manhã deste domingo, já visando a estreia na Copa do Brasil de 2024.

Sob olhares do presidente Sérgio Coelho e do diretor Victor Bagy, os jogadores titulares na Arena Pantanal ficaram na academia realizando um trabalho regenerativo. Os demais, sob comando do treinador Gabriel Milito, participaram de um treino técnico e tático de muita movimentação no campo.

O lateral-esquerdo Rubens e o volante Paulo Victor, que seguem tratamento no departamento médicos, foram os únicos atletas que não participaram das atividades.