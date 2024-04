Manchester City mantém pressão sobre Arsenal com vitória sobre o Forest

Forest equilibrou o jogo com o City em um primeiro tempo nervoso no ensolarado City Ground, antes de Gvardiol colocar os atuais campeões na frente com o seu segundo gol em campeonatos na carreira, ao completar de cabeça uma cobrança de escanteio de Kevin De Bruyne aos 32 minutos de jogo. Forest tinha apenas 10 homens em campo no momento do gol, logo após lesão de Neco Williams.

“Precisamos estar focados em nós mesmos e é isso que estamos fazendo”, disse Gvardiol à Sky. “Serão mais quatro finais até acabar o campeonato.”

Haaland teve um impacto rápido na partida ao sair do banco de reservas e selar seu retorno aos gramados após uma lesão muscular que o tirou de duas partidas.

O norueguês recebeu um passe de De Bruyne aos 26 minutos da segunda etapa, deu três passos e depois só arrematou cruzado para marcar seu 21º gol na temporada, se tornando artilheiro da liga. Ele estava empatado com Cole Palmer, do Chelsea.

O Forest, que está um ponto acima da zona de rebaixamento, em 17º lugar, não parecia um time ameaçado de queda e fez com que os torcedores do City, incluindo o músico Noel Gallagher, respirassem aliviados em vários momentos.

O time da casa anotou 14 chutes contra 11 do City, incluindo uma chance clara que Chris Wood desperdiçou.