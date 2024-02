Cristiano Ronaldo terá de depor por gesto obsceno após gritos de 'Messi'

O atacante português Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, terá que explicar ao Comitê Disciplinar da Liga Saudita os gestos direcionados à torcida do Al-Shabab no último domingo (25). A informação é do periódico saudita "Arriyadiyah".

O que aconteceu

Cristiano Ronaldo se irritou quando ouviu o nome de Messi ser gritado nas arquibancadas do Al-Shabab FC Stadium. O Al-Nassr, de CR7, havia acabado de vencer os locais por 3 a 2, com um gol do craque português.

O caso já está sendo investigado pelo Comitê Disciplinar da Liga Saudita. Como parte do processo, Cristiano Ronaldo terá de comparecer ao Comitê para dar sua versão dos fatos.