Cachorro 'brinca de bola' com jogadores do Palmeiras na Arena Barueri; veja

O cachorro chamou a atenção dos atletas, que ainda estavam treinando no campo após o triunfo. Em seguida, o animal foi atraído para o lado de fora do gramado.

Vários torcedores nas redes brincaram com o momento e pediram a contratação do pet. "Contrata ele, Tia Leila", diz um palmeirense, no X.

Confira:

Um ? simpático invadiu o treinamento do Palmeiras pós - jogo aqui na Arena Barueri e divertiu os jogadores ! @CazeTVOficial pic.twitter.com/LELx3ZVuWn -- André Hernan (@andrehernan) February 24, 2024

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos 21 pontos e encaminhou a classificação para as quartas de final do Paulistão.