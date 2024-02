De infecção a dengue: Flamengo sofre problemas inesperados antes do Fla-Flu

Desfalques contra o Boavista. Allan e Gerson já são desfalques certos para a partida de amanhã (20), contra o Boavista, às 21h30, no Maracanã, no desfecho da 9ª rodada da Taça Guanabara. A presença da dupla no clássico de domingo (25), diante do Fluminense, é incerta.

De la Cruz está em tratamento no ombro

De la Cruz tem problema no ombro. Além dos problemas clínicos inesperados, o Flamengo também tem De la Cruz, principal contratação da temporada, no departamento médico. O uruguaio teve uma lesão no ombro direito no clássico com o Botafogo, foi vetado do jogo contra o Bangu e ainda é dúvida para o jogo diante do Fluminense.