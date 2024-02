Real Madrid empata com Rayo Vallecano em jogo marcado por decisões do VAR

Um destaque do jogo foi o VAR, que revisou ambos os lances de gol.



Lances importantes

0x1 - Gol do Real Madrid. Em contra-ataque, Valverde recebeu a bola no canto direito do ataque e cruzou para o meio da área. Joselu completou para o fundo da rede. O lance foi revisado e assinalado o gol aos 4 do primeiro tempo.

1x1 - Gol do Rayo Vallecano. Após a bola bater no braço de Camavinga, a arbitragem assinalou pênalti. Raúl de Tomás chamou a responsabilidade e mandou uma bomba no meio do gol, aos 26 do primeiro tempo.

Que defesa - Toni Kroos cobrou uma falta com muita força e categoria, no cantinho, mas o goleiro Dimitrievski fez a defesa aos 33 do segundo tempo.

Carvajal expulso - Após falta, o lateral-direito merengue deixou o braço no jogador do Rayo e recebeu seu segundo amarelo.