Joia marca duas vezes e United vence Luton Town pelo Campeonato Inglês

O Luton estaciona na 17ª posição com 20 pontos, na briga para escapar da zona de rebaixamento, que na Inglaterra é de três clubes. O Luton voltou à primeira divisão do país após 31 anos.

O United começou o jogo avassalador e abriu 2 a 0 em sete minutos: Højlund aproveitou sobra na área para abrir o placar logo no primeiro minuto e, de cabeça, ampliou aos 7'.

Morris diminuiu para o Luton aos 13 minutos do primeiro tempo.

Na segunda etapa, o jogo ficou divertido: o Luton Town se soltou em busca do empate e, jogando em casa, pressionou o United.

Foram 18 finalizações de cada equipe na partida, um jogo aberto com chances para os dois lados, mas o Luton esbarrava em uma clara limitação técnica.

Na última chance do Luton, Barcley aproveitou escanteio e cabeceou no travessão, para alívio do United que estava nas cordas nos últimos minutos.