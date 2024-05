Santos recebe folga em meio à preparação para o duelo contra o Guarani pela Série B

O elenco do Santos recebeu um dia de folga nesta quarta-feira, em meio à preparação para a terceira rodada da Série B Campeonato Brasileiro, contra o Guarani, na Vila Belmiro. O grupo se reapresentará no CT Rei Pelé nesta quinta-feira para retomar os treinamentos.

A equipe, no total, ficará nove dias sem entrar nos gramados, já que o último jogo foi na última sexta-feira, quando venceu o Avaí, por 2 a 0, na Ressacada, e jogará somente na próxima segunda-feira. Assim, Fábio Carille dispõe de semana cheia de treinamentos para ajustar a equipe para o próximo compromisso.

Na última terça-feira, o Alvinegro Praiano realizou um treino tático e técnico no CT Rei Pelé. Na atividade, Fábio Carille, comandante da equipe, contou com os atletas Willian Bigode e Sandry. O atacante e o meio-campista treinaram normalmente após se recuperem de lesão. O zagueiro Jair e o atacante Pedrinho, porém, ainda estão em processo de transição física. Já Aderlan, que fez cirurgia na mão esquerda, ainda não tem contato com o restante do elenco e treinou afastado.