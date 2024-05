Carille revela contato com Gil antes de acerto com o Santos: 'As coisas encaminharam'

Na última terça-feira, Fábio Carille, treinador do Santos, concedeu entrevista ao podcast Benja Me Mucho e revelou detalhes de algumas negociações de reforços do Peixe para esta temporada, em que o time está na Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico afirmou que entrou em contato Gil, então jogador do Corinthians, antes de se tornar comandante do Alvinegro. O zagueiro gostou da possibilidade.

"Pedi o Gil quando comecei a conversar com o Santos, que abriu essa possibilidade, vi que ele não ia continuar no Corinthians. E, lá do Japão, a gente acompanhando e assistindo todos os jogos e eu vendo ele bem, talvez não dentro de uma organização que tem que ser, mas ele individualmente (estava) bem. Abri esse espaço, cheguei até o (Alexandre) Gallo e comentei sobre essa possibilidade. 'O Gil está ficando livre' - falei com ele", pontuou Carille.

Carille também salientou que desejava entender as intenções do zagueiro para o seu futuro. O técnico destacou que o atleta aceitou de imediato.