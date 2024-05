Palmeiras vende mais de 21 mil ingressos para jogo contra o Botafogo-SP pela Copa do Brasil

A terceira fase da Copa do Brasil é disputada em dois jogos. Se o Palmeiras vencer o duelo de ida, ficará a um empate de garantir classificação às oitavas de final. Não há mais regra do gol qualificado (fora de casa), portanto, a definição será nos pênaltis caso o empate persista no placar agregado.

O segundo encontro entre Palmeiras e Botafogo-SP ocorre no dia 23 de maio (quinta-feira), às 19h, no Estádio Santa Cruz.

Veja, abaixo, os preços dos ingressos para Palmeiras x Botafogo-SP:

Gol Norte - R$ 80



Superior Norte - R$ 100