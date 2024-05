Lula recebe camisa do Corinthians em evento na Neo Química Arena

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta quarta-feira uma camisa do Corinthians das mãos do presidente do clube, Augusto Melo. Ele foi ao estádio do time do coração - a Neo Química Arena - em função de um evento do Dia do Trabalho.

Nas redes sociais, Lula exaltou o momento: "Vai, Corinthians", postou o presidente.