Corinthians vence após dois gols anulados do Cruzeiro e é tri da Supercopa

Primeiro tempo disputado

Na primeira etapa da partida, o Corinthians tomou as rédeas do jogo e partiu para cima das adversárias. Por outro lado, o Cruzeiro não abaixou a cabeça e passou a chegar com perigo nos contra-ataques.

Aos 6 minutos, as Cabulosas inauguraram o marcador do estádio do Corinthians com um gol contra de Yasmin, que tentou afastar o bate-rebate na área durante jogada de Vitória Calhau. A festa das cruzeirenses acabou rápido, porque, com auxílio do VAR, o gol foi anulado por impedimento.

Após o susto, as corintianas cresceram na partida e quase marcaram em duas oportunidades antes do apito para o intervalo. Primeiro, Milene quase encobriu a goleira Taty Amaro e, depois, Portilho acertou a rede do Cruzeiro pelo lado de fora.

Emoção

O segundo tempo começou e as corintianas marcaram logo aos 2 minutos. Duda Sampaio cobrou falta da lateral esquerda da grande área direto para o gol, e Taty acabou empalmando para o fundo das redes.