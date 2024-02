Ramon fica ameaçado após fiasco pré-olímpico e por reformulação na seleção

O técnico Ramon Menezes está com o cargo ameaçado na CBF. Ele comandou a seleção brasileira sub-23 que não conseguiu se classificar para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

O que aconteceu

O destino dele será selado depois do Carnaval, quando as atividades na CBF forem retomadas. O presidente Ednaldo Rodrigues avalia as possibilidades

O cenário é complicado para Ramon, que acumulou campanhas ruins no Mundial Sub-20, no período como interino na seleção principal e agora no Pré-Olímpico. Os títulos do Sul-Americano Sub-20 e no Pan-Americano não são suficientes para sustentar a moral de Ramon na CBF. Ele perdeu prestígio.