Mauro Cezar detona gafes de diretor do Corinthians: 'total desconhecimento'

Mauro Cezar Pereira detonou Rubens Gomes, diretor de futebol do Corinthians. Mauro disse no Posse de Bola que Rubão já acumula uma série de episódios que demonstram que ele não tem condição de ocupar um cargo dessa importância no clube.

'Total desconhecimento': "A questão do Corinthians não é de contratar A, B ou C. Corinthians tem um diretor de futebol que mandou de cara um 'acabou a farra'. Agora teve a história da roupa verde e teve o 'Zubeldía, bom jogador'. Corinthians procurava um técnico, alguém falou: 'e o Zubeldía?'. Foi técnico campeão da Sul-Americana sobre o Fortaleza e eliminou o São Paulo do técnico da seleção, Dorival Júnior. Então é um nome bem conhecido, especuladíssimo no São Paulo semana antes desse acontecimento. Aí ele respondeu 'bom jogador'. Não dá né. Como é que o futebol do Corinthians pode estar entregue a alguém que demonstra total desconhecimento "

'Piores que os antecessores': "O Corinthians se arrasta com uma gestão que parece ser pior do que a anterior. A anterior colocou o Corinthians em uma situação terrível, com uma dívida absurda e aí esses que entraram agora, nas primeiras semanas, que não tem nem dois meses, eles parecem piores que os antecessores. Aí vai virando meme, virando piada, realmente não dá para esperar que alguém que protagoniza esse tipo de patacoada possa tirar o Corinthians de uma situação tão ruim"