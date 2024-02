Se Daniel Alves for condenado a boleiragem vai falar ou seguir acovardada?

Há chances de ele escapar da condenação? Bem, a julgar pelas regras e normas desse mundo machista, sempre há. Mas diante de tantas provas, testemunhos, testes periciais e indícios seria bastante estranho que ele fosse colocado em liberdade.

"É que a boleiragem está esperando a condenação para se manifestar."

Ah, sim, porque ela fez um barulhão nas críticas ao "condenado em três instâncias" Robinho. Além de Casão, quem mais coloca a cara no Sol em nome das mulheres? Quem nasceu pra Roger dificilmente chega a Casagrande, eu sei, mas ainda assim há circunstâncias que se impõem sob o risco de o tempo colocar esses boleiros silenciosos no hall of shame.

Tite, aliás, seria um dos primeiros que deveria se manifestar.

Não apenas porque cometeu essa declaração bizarra a respeito de Daniel Alves mas também porque não deu um pio desde que o filhão sentou o dedo em postagens cheias de conteúdo de violência sexual contra mulheres, transfobia, misoginia e todo o pacote de preconceitos. Zero. O filhão de Tite, inclusive, agora dá coletivas ao seu lado. O treinador do Flamengo parece bastante disposto a fazer a carreira do rapaz decolar.

Pausa para a gente celebrar a beleza da meritocracia. Hino brasileiro na caixa, por favor.